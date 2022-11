Brozovic con Calhanoglu? Inzaghi pensa a uno scambio per la prossima Inter – CdS

Brozovic e Calhanoglu assieme: un qualcosa che non si vede da due mesi, ossia dall’infortunio del primo. Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, sta valutando questa possibilità anche se non oggi in Atalanta-Inter.

NUOVA IDEA – Hakan Calhanoglu ha saputo non far rimpiangere Marcelo Brozovic nei quaranta giorni in cui ha dovuto giocare davanti alla difesa. Salvo ribaltoni (vedi articolo) sarà così anche in Atalanta-Inter, con il croato che partirà di nuovo dalla panchina. Per il 2023 Simone Inzaghi pensa però a come far coesistere i due senza perdere in efficacia da Inter-Napoli in avanti. Difficile pensare che possa “rinunciare” a Brozovic davanti alla difesa, anche perché la coppia spesso ha giocato assieme (con Nicolò Barella terzo di centrocampo). C’è una possibile evoluzione: far sì che Calhanoglu e Brozovic spesso si scambino il ruolo in partita. Ossia che in alcune situazioni sarebbe il turco ad abbassarsi davanti alla difesa, mentre il numero 77 andrebbe a fare la mezzala. Si tratterebbe di un passaggio di compiti e posizioni nei vari momenti della gara, in base a come si sviluppano. Per Atalanta-Inter di oggi, in ogni caso, si va verso Calhanoglu titolare con Brozovic in campo nella ripresa: Inzaghi vuole andare sul sicuro.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.