L’Atalanta di Gasperini ha cambiato interpreti e stile di gioco

L’Atalanta di Gasperini in questa stagione ha cambiato alcune idee del suo gioco, ma ha trovato un sistema produttivo in termini di risultati.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Gasperini è il 3-4-3, in questa stagione declinato principalmente come 3-4-1-2, soprattutto nei match in cui serve marcare il regista avversario. In questa stagione però il tecnico ha cambiato molto rispetto alla sua classica idea di gioco. Spesso si è vista un’Atalanta più attendista che aggressiva, col baricentro basso e l’idea precisa di puntare sulle ripartenze, innescate spesso da lanci lunghi (infatti la squadra è quint’ultima per precisione nei passaggi), con le punte lasciate alte. Di conseguenza il possesso palla è stato spesso lasciato agli avversari.

STATISTICHE – L’Atalanta è sedicesima in A per possesso palla, col 46,2%. In casa addirittura diciassettesimi. I nerazzurri sono terzi in A per cartellini gialli con 41. I nerazzurri sono quarti per lanci lunghi a partita e quindicesimi per passaggi corti. Gasperini non ha più l’attacco esplosivo degli ultimi anni: i bergamaschi sono undicesimi per tiri a partita. E anche l’influenza degli esterni è calata: addirittura diciottesimi per cross a partita. Buona la corsa: i nerazzurri sono quinti per km percorsi.

DETTAGLI – Rafael Toloi è il miglior giocatore per rendimento dell’Atalanta secondo i rating di WhoScored. Il difensore si è adattato a ogni ruolo della difesa, dimostrandosi ancora una volta il riferimento assoluto del reparto: secondo per passaggi medi, dietro solo ai portieri per lanci lunghi, secondo per contrasti, primo per intercetti, autore anche di un gol. Teun Koopmeiners è il regista della squadra: primo per passaggi medi, secondo giocatore di movimento per lanci lunghi, secondo per passaggi chiave, primo per cross, primo per km percorsi (quarto in tutta la Serie A). Ma attenzione, l’olandese è anche una risorsa offensiva: secondo marcatore con 4 gol, primo per tiri a partita. Brandon Soppy, arrivato un po’ a sorpresa a fine mercato, sta avendo un impatto rilevante: schierato sia a destra che a sinistra, è primo per assist (3) e per falli subiti. In attacco Ademola Lookman è il riferimento del reparto dell’Atalanta. Miglior marcatore con 6 gol, terzo per passaggi chiave, primo per dribbling, terzo per falli subiti, secondo per tiri a partita.