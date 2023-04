Allegri studia la Juventus anti-Inter: Di Maria forse, una speranza – TS

Dopo aver archiviato le rispettive sfide di campionato contro Fiorentina e Verona, Inter e Juventus si preparano alla semifinale di andata della Coppa Italia in programma a Torino martedì sera. Massimiliano Allegri pensa già alle scelte di formazione. Secondo Tuttosport, il tecnico potrebbe puntare su Angel Di Maria.

POSSIBILI SCELTE – Diversi cambiamenti in vista per Massimiliano Allegri in occasione di Juventus-Inter di martedì, sfida valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Rispetto alla partita contro il Verona, il tecnico bianconero avrà a disposizione nuovamente Adrien Rabiot dopo la squalifica. Si rivedranno anche Kositc – bestia nera in stagione per i nerazzurri – e Vlahovic. Probabilmente anche Di Maria partirà da titolare, con la speranza fino all’ultimo di poter recuperare Federico Chiesa. Anche solo per uno spezzone di gara.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo