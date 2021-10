Inter Women, primo KO stagionale in Serie A Femminile: 2-0 a Pomigliano

Inter Women, domenica da dimenticare. La trasferta in casa del Pomigliano diventa più complicata del previsto nella ripresa, quando l’uno-due delle padrone di casa non dà scampo alle ragazze di coach Guarino

PRIMO KO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), nella ripresa il Pomigliano scende in campo con più convinzione e vince meritatamente. Il 2-0 finale porta le firme di Marija Banusic al 66′ e Dalila Ippolito all’81’. Ed è la prima vittoria stagionale per il Pomigliano, che sale a 4 punti in classifica. L’Inter Women di Rita Guarino resta a quota 9 punti dopo quattro partite, visto che deve ancora recuperare la partita contro la Roma. Alla quinta giornata di Serie A Femminile arriva la prima battuta d’arresto per la squadra nerazzurra. Brutta sconfitta esterna, ma dopo tre settimane di stop forzato – tra Covid-19 e pausa internazionale – forse è anche normale…