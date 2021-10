Candreva fa il fenomeno in Sampdoria-Udinese, Verona schiacciassassi

Nel turno delle 15 della settima giornata di Serie A, Candreva trova un eurogol in Sampdoria-Udinese. Il Verona invece affossa lo Spezia di Thiago Motta con una goleada.

SAMPDORIA-UDINESE 3-3 – Allo stadio Marassi di Genova va in scena una gara vietata ai deboli di cuore. Al 15′ gli ospiti vanno in vantaggio con Roberto Pereyra, ma al 24′ arriva l’1-1. A siglarlo è sempre un bianconero, Stryger Larsen, che trova un rimpallo sfortunatissimo su un tiro di Antonio Candreva. Tuttavia ad un soffio dall’intervallo Beto risolve una mischia in area, riportando l’Udinese in vantaggio. Ma nella ripresa la Sampdoria si rialza, e al 48′ Fabio Quagliarella firma il 2-2 su rigore. Al 69′ Candreva completa la rimonta, segnando il 3-2 con un missile da distanza notevole. Ma non è finita, perché all’84’ la partita torna in parità grazie alla rete di Fernando Forestieri, che vale il 3-3 finale.

VERONA-SPEZIA 4-0 – Tutto fin troppo facile per la squadra di Igor Tudor, che sale a quota 8 punti in quattro partite. Al quarto d’ora il risultato del Bentegodi recita già 2-0, grazie alle reti di Giovanni Simeone e dell’ex Inter Davide Faraoni. Prima dell’intervallo Gianluca Caprari trova anche il tris, con uno straordinario tiro dal limite che vola all’incrocio. Nella ripresa Daniel Bessa firma il 4-0 al termine di un’azione solitaria al 71′, affossando definitivamente lo Spezia di Thiago Motta. Che all’83’ rimane anche in dieci per l’espulsione di Simone Bastoni.