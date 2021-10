Inter Women fermata sullo 0-0 dopo 45′, ma Durante protagonista nel finale

Inter Women di nuovo in campo in Serie A Femminile dopo tre settimane di stop, ma il risultato in casa del Pomigliano non si sblocca. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0 e alla fine è una buona notizia, visti gli straordinari a cui è chiamata Durante

RETI BIANCHE – L’Inter Women di Rita Guarino gioca bene ma non va oltre lo 0-0 in casa del Pomigliano dopo i primi 45′. La quinta giornata di Serie A Femminile non si sblocca sia perché Gloria Marinelli viene beccata in fuorigioco in occasione del gol sia per la bravura tra i pali di Francesca Durante, che salva l’Inter nel finale sulle due occasioni da gol del Pomigliano. Pomigliano-Inter è ancora 0-0. Le squadre tra poco scenderanno nuovamente in campo per il secondo tempo.