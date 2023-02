Guarino: «Fatti errori gravi nel secondo tempo! Ora ho un solo pensiero»

L’Inter Women ha conquistato le semifinali di Coppa Italia Femminile battendo la Sampdoria ai calci di rigore (vedi report). Rita Guarino, intervenuta al termine della sfida ai microfoni di Inter TV, parla degli errori commessi nel secondo tempo dalle nerazzurre. Di seguito le sue dichiarazioni

ERRORI GRAVI – L’Inter Women di Rita Guarino ha conquistato le semifinali di Coppa Italia Femminile battendo la Sampdoria ai rigori. L’allenatrice nerazzurra sottolinea gli errori commessi nel secondo tempo del match: «Siamo partite bene portandoci in vantaggio e lo abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo commesso due errori difensivi gravi che hanno dato coraggio alla squadra avversaria. Noi davanti avevamo poche energie per tenere su la squadra, quindi permettevamo loro di ripartire con queste verticalizzazioni che allungavano molto la squadra. Siamo in difficoltà, lo sappiamo ma le ragazze hanno mostrato i denti e non è facile gareggiare ogni partita 90 minuti in 4 giorni e farne due, quindi a loro non posso imputare nulla».

PREOCCUPAZIONE – Guarino prosegue dimostrandosi preoccupata per i troppi infortuni in vista del big match di campionato contro la Roma: «Queste partite ci danno ancora più minuti nelle gambe, sto pensando alla nostra infermeria, abbiam una rosa ristrettissima e stiamo pensando a come recuperare per farci trovare al meglio nella prossima partita a Roma. Al di là di qualsiasi preparazione e delle grandi motivazioni che si hanno nell’affrontare la capolista, è chiaro che dobbiamo fare i conti con gli infortuni. Ora sono focalizzata con lo staff medico nel recuperare il maggior numero di giocatrici per sabato».