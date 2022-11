Guarino: «Delusa dalla prestazione dell’Inter Women. Rammarico per…»

L’Inter Women riesce a strappare un pareggio al Parma, dopo aver sofferto per quasi 70′. Al termine della partita, un’insoddisfatta Guarino parla della prestazione non brillante delle nerazzurre. Ecco le dichiarazioni dell’allenatrice interista ai microfoni di Inter TV.

REAGIRE – Rita Guarino non è soddisfatta delle sue ragazze. L’Inter Women soffre troppo e subisce due gol dal Parma (vedi tabellino). Le nerazzurre, poi, riescono a recuperare il punteggio, ma l’allenatrice nerazzurra risponde così ai microfoni di Inter TV: «Senza dubbio c’è tanta delusione per la prestazione che abbiamo offerto questa sera. Al di là del risultato, che comunque non è quello che siamo venute a cercare qua. Abbiamo sicuramente buttato via il primo tempo e parte del secondo. L’Inter Women non ha giocato la partita come l’avevamo preparata. Questo è il rammarico più grosso. La reazione sicuramente c’è stata, ma doveva venire molto prima. C’è da lavorare e continuare a insistere su questi concetti e variabili che si possono creare in gara. Bisogna sempre reagire, ma in fretta e sin dalle prime battute. Noi lo abbiamo fatto troppo tardi!». Troppo poco quello che ha dimostrato l’Inter Women stasera, secondo quanto dichiarato da Guarino al termine del posticipo di Serie A Femminile.