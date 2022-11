Portogallo agli ottavi di finale: Bruno Fernandes decide. Ex Inter a rischio eliminazione

Il Portogallo vince senza grosse difficoltà contro l’Uruguay e vola agli ottavi di finale dei Mondiali con una partita in anticipo. A decidere nel 2-0 di questa sera è Bruno Fernandes con una doppietta. L’ex Inter Vecino ora è a rischio eliminazione.

QUALIFICAZIONE IN ANTICIPO – Tutto facile per il Portogallo, che dopo la vittoria sul Ghana conquista i tre punti anche contro l’Uruguay. Un 2-0 deciso nel secondo tempo, con Bruno Fernandes che prima trova il gol del vantaggio con un cross dalla sinistra (sul quale Cristiano Ronaldo prova a intervenire, ma senza riuscire a toccare il pallone) e poi con un rigore per fallo di mano nel finale, dopo un lungo check al VAR. Nel finale il giocatore del Manchester United sfiora la tripletta, colpendo un palo. Termina 2-0 la gara: l’ex Inter Matias Vecino e compagni sono ora a rischio eliminazione. Servirà una vittoria contro il Ghana nell’ultima partita del girone per poter volare agli ottavi di finale.