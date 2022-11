FOTO – Van der Gragt, dall’Inter Women all’Olanda: «Mi godo ogni giorno»

Van der Gragt pubblica sui propri profili social un nuovo post. Nello scatto condiviso il difensore dell’Inter Women è impegnato nell’allenamento con l’Olanda. La calciatrice, infatti, è tra le ragazze di Guarino che sono state convocate dalle proprie Nazionali.

IN CAMPO – Stefanie Van der Gragt è stata convocata dall’Olanda per il ritiro con la Nazionale maggiore. Il difensore dell’Inter Women pubblica sul proprio profilo Instagram una foto in cui è impegnata nell’allenamento. Allo scatto aggiunge una breve frase: «Godendomi ogni giorno in campo!». La nerazzurra di Rita Guarino sarà impegnata fino al 15 novembre con la squadra olandese. Le prossime gare in programma sono quelle contro il Costarica a Utrecht e contro la Danimarca a Zwolle. Anche altre calciatrici hanno momentaneamente lasciato il gruppo dell’Inter Women (vedi articolo) per gli impegni con le rispettive nazionali.

Dopo la pausa, le nerazzurre torneranno in campo la prossima settimana per l’ultima partita del girone d’andata di Serie A Femminile. Ad aspettarle, in trasferta, ci sarà la Fiorentina.