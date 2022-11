Marino fissa l’obiettivo in vista dell’Inter: «Giocare facendo l’Atalanta!»

L’Atalanta sfida tra pochissimo il Lecce con Gasperini che opta per un mega turnover (vedi articolo). Umberto Marino, direttore generale del club bergamasco, fissa gli obiettivi per questa partita e la prossima con l’Inter. Le sue parole a DAZN

OBIETTIVI A BREVE TERMINE – L’Atalanta sta per sfidare il Lecce al “Via del Mare”. Umberto Marino, direttore generale del club bergamasco, fissa l’obiettivo anche in vista dell’Inter: «Obiettivi per le ultime due partite? Giocare gara dopo gara con la medesima convinzione, con la stessa voglia e facendo l’Atalanta come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni».