Inter, non solo Skriniar: Inzaghi chiede garanzie su altri due difensori! – TS

L’Inter, oltre a voler chiudere nel minor tempo possibile la partica Skriniar (vedi articolo), ha intenzione di aprire i discorsi su altri due difensori, vale a dire de Vrij e Acerbi. La richiesta, secondo quanto rivelato da tuttosport.com, arriva direttamente da Inzaghi

ALTRE DUE DISCUSSIONI – L’Inter ha intenzione innanzitutto di chiudere il rinnovo di Milan Skriniar entro e non oltre questa settimana. Secondo quanto rivelato da tuttosport.com, lo slovacco non è l’unico difensore al centro dei pensieri del club nerazzurro. Ben presto infatti si potrebbero aprire altre due discussioni, su precisa richiesta di Simone Inzaghi: vale a dire Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, quest’ultimo giunto l’estate scorsa in prestito dalla Lazio mentre l’olandese è in scadenza. Entrambi hanno come procuratore Federico Pastorello.

Fonte: Stefano Pasquino – tuttosport.com