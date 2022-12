FOTO – Guarino in posa in sala trofei dell’Inter dopo il rinnovo

L’Inter ha annunciato il rinnovo di coach Rita Guarino. L’allenatrice della Prima squadra femminile dopo aver parlato attraverso i canali ufficiali del club (vedi QUI), ha scattato una foto nella sala trofei nerazzurra.

DOPO IL RINNOVO – Rita Guarino ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, la sua avventura in nerazzurro sulla panchina delle ragazze dunque proseguirà anche per i prossimi anni. L’allenatrice dopo l’annuncio ha posato in sala trofei nerazzurra.

Fonte: Twitter [Inter]