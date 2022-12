Guarino: «Rinnovo con Inter sancisce fiducia reciproca! Un miglioramento»

Guarino ha rinnovato il suo contratto con l’Inter e dunque rimane saldamente alla guida della Prima Squadra Femminile (vedi comunicato). L’allenatrice nerazzurra, attraverso i canali ufficiali del club, ha espresso le proprie sensazioni e il proprio credo. Di seguito le sue dichiarazioni

SENSAZIONI – Rita Guarino parla dopo l’ufficialità del suo rinnovo di contratto con l’Inter: «Le sensazioni sono ottime perché sancisce una fiducia reciproca, ci si allinea sulle stesse ambizioni, sulla voglia di crescere e portare sempre più in alto questi colori. Quali i momenti che ricordo con piacere? Io cerco di vivere ogni momento con lo stesso entusiasmo, tuffandomi nelle situazioni. Quindi sarei banale se dicessi che i ricordi sono quelli delle vittorie, ma la mia memoria va anche alle difficoltà perché comunque sono situazioni che ci hanno messo alla prova e che hanno aiutato a migliorarci».

DISPONIBILITÀ – Guarino parla poi della grande disponibilità del suo gruppo: «Io dal primo giorno in ritiro ho trovato massima disponibilità e la voglia di guardare avanti, di mettersi in gioco, di superare anche i propri limiti cercando di elevarsi a un livello superiore di calcio. La strada da percorrere è ancora lunga però il percorso intrapreso è quello giusto. Con la loro disponibilità e il nostro impegno cerchiamo di renderlo più avvincente».

MERITI – Guarino loda anche le caratteristiche delle sue calciatrici nonché il grande lavoro del Settore Giovanile: «Intanto noi ereditiamo queste ragazze dal settore giovanile, quindi il loro forte impulso nel dare continuità di rinnovamento a questo ragazze che si ritrovano catapultate in prima squadra mostrando subito caratteristiche fisiche, mentali e psicologiche interessanti. Quindi il grande merito è loro, noi abbiamo il compito di accompagnarle nel tragitto. È impegnativo e soddisfacente ma ancora di più quando riescono ad esprime il loro talento nel migliore dei modi come stanno facendo».

MIGLIORAMENTI – Guarino chiude la sua intervista parlando di campo e ulteriori step da compiere: «Indubbiamente abbiamo fatto una partenza importante. Dove possiamo migliorare? Sotto tanti aspetti, entrare dentro le nostre difficoltà in cui non sempre riusciamo a esprimerci come vorremmo. Sono quei momenti che devono farci crescere. Il nostro miglioramento deve essere la continuità che mettiamo in campo, non solo a livello di risultati ma anche di prestazione».