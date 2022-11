Fiorentina-Inter Women: Bonetti tra le protagoniste del match – CdS

Domani, in Fiorentina-Inter Women, occhi puntati su due calciatrici in particolare. Bonetti, attaccante nerazzurra, giocherà contro la sua ex squadra. La viola Sabatino, invece, ha come vittima preferita proprio la squadra di Guarino. Ecco alcune curiosità, riportate dal Corriere della Sera, su alcune delle protagoniste del 9° match di Serie A Femminile.

TRA EX E VITTIME – Una delle insidie maggiori per una squadra, spesso, è giocare contro un ex attaccante. Questo è proprio quello che succederà domani alla Fiorentina, nel match contro l’Inter Women. Tra le protagoniste della nona giornata di campionato Femminile, infatti, ci sarà Tatiana Bonetti. Prima di passare all’Atletico Madrid e, poi, nell’estate del 2021, in nerazzurro, la calciatrice ha giocato con il club viola per quasi cinque anni. Nella prima stagione a Firenze, l’attaccante ha contribuito con i suoi gol alla vittoria del primo e unico scudetto e della Coppa Italia Femminile. Bonetti non è l’unica ex del match. Insieme a lei c’è anche il portiere dell’Inter Women, Francesca Durante. Anche la squadra di Rita Guarino dovrà fare particolarmente attenzione a una delle viola. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la vittima preferita di Daniela Sabatino è proprio l’Inter. L’attaccante, da quanto indossa la maglia della Fiorentina, è andata a segno cinque volte in quattro incontri giocati contro le interiste. Tra questi numeri si leggono addirittura due doppiette firmate nel corso di partite casalinghe. Se Bonetti e Sabatino non bastassero, Fiorentina-Inter Women (vedi articolo) sarà uno scontro diretto significativo per la Serie A Femminile anche per la posizione in classifica delle due squadre.

Fonte: Corriere dello Sport