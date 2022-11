Asllani reclama spazio, Inter e Albania lo ascoltino! Dal 2023 sarà upgrade

Asllani vuole giocare di più e lo ha fatto intendere anche al suo CT dell’Albania, Reja. Da gennaio, l’Inter dovrà sicuramente utilizzarlo di più. Il tour de force lo richiede

CHIUSO − Asllani reclama spazio, ma all’Inter chi glielo dà? Il centrocampista albanese ha chiuso la sua prima parte con la maglia nerazzurra totalizzando 312 minuti complessivi, giocando titolare solamente tre volte: contro Roma, Sassuolo e Bayern Monaco. In estate è stato, per forza di cose, l’investimento più oneroso dell’Inter. Ovvero 14 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Nel primo trimestre interista ha avuto poche chance. A farla da padrone è stata sia la concorrenza spietata dei propri compagni (Mkhitaryan in primis e la duttilità di Calhanoglu) che il trend negativo della squadra di Simone Inzaghi. Non è mai facile inserire un giovane. Sia quando le cose vanno bene ma soprattutto quando queste vanno male. Nonostante le poche apparizioni, l’albanese ha comunque dimostrato qualità e personalità. A gennaio necessita di maggior minutaggio.

CERCASI SPAZIO − A reclamare spazio è proprio lo stesso Asllani. Sintomo di come la personalità sicuramente non manchi all’ex enfant prodige dell’Empoli. Interessante da questo punto di vista il botta e risposta con il proprio CT Edoardo Reja al termine di Albania Italia. Asllani chiama (vedi articolo), Reja risponde (vedi articolo). Il classe 2002 ha fretta di imporsi sia all’Inter che in Nazionale. Da gennaio è atteso con i nerazzurri ad un probabile upgrade in termini di minutaggio. Dall’inizio del nuovo anno, l’Inter sarà impegnata su tantissimi fronti: campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League. Servirà l’apporto di tutti, compreso quello di Asllani.