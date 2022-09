Cincotta (all. Sampdoria Women): «Inter forte ma non flagelliamoci»

Il tecnico della Sampdoria Women, Cincotta, si è espresso prima della gara contro l’Inter di Guarino. L’allenatore non ha dubbi sulla forza delle nerazzurre ma non vuole perdere alle 14.30 di oggi.

GIOCHIAMOCELA − Il tecnico della Sampdoria Women, Antonio Cincotta, valuta la sfida contro l’Inter: «L‘Inter è molto forte. E credo che abbia dimostrato anche come società di aver portato in squadra altri talenti nel proprio roster. Tra le tante Tabitha Chawinga che è una calciatrice che credo sarà tra le più determinanti di questa Serie A. Ha una potenza, uno strapotere fisico veramente unico. Sappiamo di confrontarci contro una delle squadre che per me è una delle candidate allo scudetto. Per l’allenatrice che ha e per la qualità e la forza fisica delle calciatrici che ha in rosa. Detto questo la gara sarà una gara che ci dovrà trovare molto concentrati, sappiamo che giochiamo contro dei giganti però sappiamo anche che nel calcio tutto è possibile. E se avremo anche solo un’occasione ce la giocheremo con serenità. Sappiamo che sono brave, se ci autoflagelliamo prima allora abbiamo fatto la frittata. Mal che vada, impareremo qualcosa da chi è più bravo di noi». Le sue parole a Tuttocalciofemminile.