Zeman: «Molte squadre inespresse. Vera Serie A solo dopo il Mondiale!»

Zdenek Zeman a margine dell’evento festival dello Sport, su Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo le squadre in Serie A che non hanno ancora dato il meglio.

SQUADRE ANCORA FERME – Zeman esprime la sua opinione riguardo il campionato italiano e squadre ancora inespresse: «Serie A? Il vero campionato comincia dopo il Mondiale. Perora c’è il riscaldamento e molti lo prendono come tale e non fanno vedere quello che possono fare, perché molte squadre hanno qualità per poter fare meglio e purtroppo per ora non lo hanno dimostrato».