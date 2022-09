Gullit: «Serie A ha bisogno del ritorno di Inter e Milan dopo la Juventus»

Gullit, anche lui presente all’evento festival dello Sport, su Sky Sport ha parlato dell’attuale campionato di Serie A facendo riferimento al dominio della Juventus e il “ritorno” di Inter e Milan.

IN SERIE A – Gullit parla di Inter e Milan dopo il dominio bianconero degli ultimi anni: «La Juventus ha vinto per dieci anni consecutivi, adesso altre squadre devono prendere il suo posto ed è giusto così. Per il campionato italiano è meglio che ci sono quattro o cinque squadre che possono giocare per lo scudetto. L’Italia ha bisogno di un buon Inter o un buon Milan, adesso c’è anche l’Udinese… incredibile!».