Bonetti: «Inter Women adesso più consapevole dei propri mezzi!»

Tatiana Bonetti intervistata da La 7 prima di Inter-Pomigliano Femminile, ha parlato della crescita dell’Inter Women rispetto la scorsa stagione.

CRESCITA IMPORTANTE – Bonetti prima di Inter-Pomigliano Femminile ha parlato così: «Siamo cresciute a livello mentale, ci serviva tempo ma questo lo avevamo preventivato. L’anno scorso ci è servito per essere qui quest’anno e avere più consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo cercando di dimostrarlo in campo passo dopo passo. Ci vuole un po’ di tempo. Non è ancora stato fatto niente, però la strada è quella giusta».