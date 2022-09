Inzaghi: «Udinese in salute, approccio determinante! Ho bisogno di tutti»

Simone Inzaghi ha parlato il giorno prima di Udinese-Inter sui canali ufficiali del club. Il tecnico nerazzurro chiama all’attenzione contro un avversario ostico. Le sue parole riprese dall’account ufficiale Instagram

APPROCCIO DETERMINANTE − Inzaghi prima della gara contro l’Udinese: «Veniamo da due vittorie consecutive, sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice. Udinese impegnativo, sta molto bene. Giocando così tanto ho bisogno di tutti. Per noi allenatori è un grandissimo segnale quando vedi che cambiando i giocatori la squadra rimane sempre compatta e determinata. C’è da fare attenzione, è una squadra in salute e molto bene allenata. Bisogna fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. È la squadra più in forma e reduce dalla miglior fila di risultati in campionato. Approccio sarà determinante, bisognerà iniziare subito nel migliore dei modi».