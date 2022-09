Inter Women-Pomigliano, anche Marotta a supporto: la società è presente!

Tra pochissimo l’Inter Women scenderà in campo a Varese per la gara contro il Pomigliano. Allo stadio Franco Ossola presente anche l’AD nerazzurro Beppe Marotta

OSPITE − In Inter Women-Pomigliano presente anche una parte della società rappresentata da Beppe Marotta. Segno di come tutte le squadre nerazzurre, dalla prima squadra passando per le Women, godono di grande attenzione e importanza da parte del club. Le ragazze sono a caccia del terzo risultato utile consecutivo (segui il LIVE). Domani toccherà alla squadra di Simone Inzaghi giocare in trasferta sul campo dell’Udinese.