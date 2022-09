Brozovic, allarme (forse) rientrato: atteso domani per Udinese-Inter

Brozovic è stato dato in dubbio per Udinese-Inter poco fa (vedi articolo). Sempre da Sport Mediaset si riduce però il rischio che domani non faccia parte della trasferta in Friuli.

ALLARME RIENTRATO? – Non sembra essere nulla di grave per Marcelo Brozovic. Si riduce il rischio che il centrocampista domani alle 12.30 possa saltare Udinese-Inter, match della settima giornata di Serie A. Rispetto a quanto annunciato poco meno di un’ora fa, Sport Mediaset aggiunge come l’allarme sia rientrato. Sarà convocato, ma nel caso è pronto Kristjan Asllani. In questo caso Brozovic dovrebbe formare il centrocampo di Simone Inzaghi, assieme a Nicolò Barella e uno fra Roberto Gagliardini e Henrikh Mkhitaryan vista l’assenza di Hakan Calhanoglu (vedi articolo).