Beccalossi: «Inter Women grande percorso! Seguo tutto il mondo nerazzurro»

Beccalossi interviene alla fine del primo tempo di Inter-Roma Femminile (vedi report). L’ex calciatore, tra gli spalti dello Stadio Ernesto Breda, parla dell’Inter Women e, più in generale, del mondo nerazzurro a lui molto caro. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di La7.

MONDO INTER – Evaristo Beccalossi tifa Inter Women sugli spalti dello Stadio Ernesto Breda. L’ex calciatore nerazzurro, intervenuto su La7 al termine dei primi 45′ di Inter-Roma Femminile, afferma: «Ho avuto la fortuna a Lione, con il Campionato del Mondo, di seguire il calcio femminile. In Italia è cresciuto, a me piace molto. Il percorso dell’Inter Women è importante. Ma è chiaro che bisogna sempre migliorarlo. L’Inter mi ha permesso tanto in ventidue anni. Credo di aver fatto un ottimo percorso. Questi colori non si possono dimenticare. Io seguo tutto quello che riguarda il mondo Inter. Mi diverto ad andare a vedere tutte le partite e partecipo nel modo giusto». Così conclude Beccalossi parlando del suo indimenticabile passato in nerazzurro.