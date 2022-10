Pioli sullo scudetto: «Serviranno 85 punti. Primi a novembre? Non conta»

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa indetta alla vigilia di Torino-Milan, ha parlato della quota scudetto in Serie A

SCUDETTO – Queste le parole di Stefano Pioli: «Noi sappiamo che per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti possibili. Non credo che sarà così determinante essere primi a novembre, fare tanti punti sì, Per vincere il campionato devi arrivare ad 85 e son tanti. Più partite si vincono in anticipo più puoi permetterti qualche sosta durante il campionato alla ripresa. Adesso abbiamo occasione di continuare questa striscia, abbiamo perso solo col Napoli e penso immeritatamente, dopo siamo stati bravi e abbiamo inanellato quattro vittorie consecutive».