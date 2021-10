Ajara Nchout: «Inter, sogno che diventa realtà! Mi ricordo ancora di Eto’o»

Ajara Nchout Njoya è ufficialmente una nuova calciatrice dell’Inter (vedi articolo). Sui canali ufficiali del club, l’attaccante ha parlato del suo approdo in nerazzurro e del suo leggendario connazionale Eto’o.

INTER E CAMERUN – Queste le prime parole di Ajara Nchout Njoya all’Inter: «Per me è un onore poter far parte di questo grande club. È un sogno che diventa realtà, perché ho sempre sognato di poter giocare per un club importante come l’Inter. È un’ottima opportunità. Quando ho ricevuto la chiamata da parte del mio procuratore, che mi ha detto che c’era la possibilità di giocare nell’Inter, ero molto contenta perché mi ricordo di quando il mio connazionale Samuel Eto’o giocava nell’Inter, con cui ha vinto la Champions League. Quindi fare parte di questo club è una gioia per me».

SERIE A – Ajara Nchout Njoya ha poi analizzato il campionato italiano e il suo modo di giocare: «La Serie A è un campionato che mi consentirà di crescere come giocatrice e anche come persona. Quando giocavo in un altro campionato, guardavo sempre la Serie A. Se sono qui oggi è perché posso dimostrare quello di cui sono capace. Sono una giocatrice che riesce a fare la differenza quando meno te lo aspetti. Mi piace ingaggiare duelli con i difensori perché so di essere in grado di saltare uno o due avversari prima di dirigermi in porta».