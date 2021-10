Brambati: «Brozovic via? Perdita pesante! Meglio con Conte che con Spalletti»

Brozovic sarebbe difficilmente sostituibile per l’Inter se il centrocampista croato dovesse passare al Barcellona nella prossima stagione. Questa l’opinione dell’ex calciatore Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

CONSAPEVOLEZZA – Massimo Brambati ha parlato della possibilità che il Barcellona punti su Marcelo Brozovic e Franck Kessié, entrambi in scadenza di contratto nel 2022: «Non credo che siano così tonti da andare a prendere a gennaio un giocatore che scade a giugno. Per me perde moltissimo l’Inter, non solo il Milan. Brozovic è cresciuto con Antonio Conte, che gli ha fatto prendere consapevolezza e gli ha trovato un posto in campo in cui rende tantissimo e sbaglia molto meno rispetto al Brozovic di Luciano Spalletti. L’Inter perde veramente tanto, anche in funzione di quello che poi dovrà andare a sostituirlo. Devi sostituirli questi giocatori, i centrocampisti devono comporre un organico e devono essere quasi tutti titolari».