Albertosi: «Milan forte ma non ha la panchina di Inter, Juventus e Napoli»

Enrico Albertosi, ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Milan News parlando della corsa scudetto e di come il Milan non abbia la stessa panchina forte che hanno Inter, Juventus e Napoli

PANCHINA − Così Albertosi sulla forza delle riserve: «Il Milan anche l’anno scorso era partito fortissimo calando un po’ alla distanza. Sicuramente i rossoneri non hanno le riserve in panchina che per esempio hanno Inter, Juventus e Napoli. Tolti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud che in questo momento sono sostituiti bene da Ante Rebic e Rafael Leao, gli altri che sono fuori, non siano all’altezza dei titolari».

Fonte: Milan News