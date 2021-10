Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez, corsa per il rientro in Lazio-Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lazio-Inter è già il derby di Simone. Dai ventidue anni romani al cuore di Milano: le emozioni di Inzaghi. Immobile e Lautaro Martinez, corsa per il rientro. Pallone d’Oro effetto Mancini. Cinque italiani su trenta, anche Barella nella lista.

TUTTOSPORT

«Volevo lo scambio Icardi-Dybala». Lo rivela Marotta che poi tranquillizza i tifosi dell’Inter.