UFFICIALE − Inter Women, un nuovo rinforzo in attacco per mister Guarino

Un nuovo rinforzo in attacco per mister Rita Guarino all’Inter Women. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, ufficiale l’arrivo dell’attaccante del Camerun Njoya

COMUNICATO − “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Ajara Nchout Njoya. L’attaccante camerunese, classe 1993, ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2022″. L’attaccante, ex Atletico Madrid, va a rafforzare un parco offensivo già molto competitivo in casa nerazzurra. Njoya, infatti, si aggiunge a Gloria Marinelli, Elisa Polli, Tatiana Bonetti, Macarena Portales Nieto e Matilde Pavan. Le ragazze di Guarino hanno raccolto nove punti in quattro partite giocate (una da recuperare) ottenendo nove punti.

Fonte: Inter.it