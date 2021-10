Italia under 16: in rete un giovane dell’Inter nella gara contro l’Austria

L’Italia under 16 ha pareggiato per 3-3 contro i pari età dell’Austria. In gol anche il baby attaccante dell’Inter Edoardo Spinaccè, autore del momentaneo 2-1

PAREGGIO − Termina 3-3 la gara amichevole tra Italia-Austria under 16, rematch di quello disputato due giorni fa in trasferta con il KO degli azzurrini per 3-2. L’Italia di Daniele Zoratto ha saputo rimontare l’iniziale svantaggio ospite chiudendo il primo tempo per 2-1. In gol il giocatore della Spal Jacopo Simonetta e l’attaccante dell’Inter Edoardo Spinaccè dopo una bell’azione personale. Nella ripresa, rimonta austriaca e pari finale siglato dal milanista Filippo Scotti.