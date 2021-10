Lazio-Inter, mattinata di lavoro tattico per la squadra di Sarri

La Lazio ha lavorato in mattinata in vista della prossima gara di campionato dopo la sosta per le Nazionali contro l’Inter. La squadra di Maurizio Sarri si è divisa in due gruppi di lavoro. Il report del club sul proprio sito ufficiale

REPORT − “La mattinata è stata caratterizzata dal lavoro tattico, diviso in due gruppi: prima difensori e portieri hanno lavorato sui movimenti della linea, successivamente centrocampisti e attaccanti si sono concentrati sulle trame offensive. Il tutto, alternato da lavoro atletico sul campetto adiacente”. Lazio-Inter sarà in programma sabato 16 ottobre a partire dalle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma.

Fonte: SSLazio.it