Zarate, dall’Under 17 in Primavera in pochi giorni. Il grande talento

Dilan Zarate ha compiuto un grandissimo salto negli ultimi giorni. Perno e giocatore fondamentale dell’Under 17 ieri ha esordito con l’Inter Primavera in UEFA Youth League. Un percorso da grande talento.

SALTO – A soli 16 anni Dilan Zarate ha già compiuto il esordio con l’Inter Primavera e bruciato le tappe. Il classe 2007, di ruolo centrocampista, è entrato a partita in corso contro il Benfica. Nella gara pareggiata nuovamente per 1-1, la terza consecutiva, il giocatore ha sostituito l’affannato Thomas Berenbruch al minuto 57, rimanendo in campo per più di mezz’ora. La prestazione non è stata esaltante, la differenza fisica si vedeva, ma va sottolineato il percorso del giovane ragazzo. In pochi giorni dall’Under 17 è finito con l’Under 19, passando anche per la via intermedia.

Zarate, due esordi vicini

ULTIMI GIORNI – Dilan Zarate è stato acquistato in estate dal Girona, era numero 8 e capitano nella selezione giovanile della squadra spagnola. Il colombiano quest’anno ha giocato 10 partite in Under 17, segnando un gol e siglando 3 assist. Non solo, il 26 novembre, ovvero pochi giorni fa, Zarate ha esordito anche con l’Under 18, tra l’altro timbrando il cartellino con la rete decisiva per il 2-1 contro la Lazio. Le sue prestazioni hanno convinto finalmente anche Cristian Chivu, che ora può cominciare ad utilizzarlo in Primavera per ovviare alle problematiche di numeri a centrocampo. Tra Aleksandar Stankovic spesso convocato da Simone Inzaghi e gli infortuni come quello di Berenbruch c’è bisogno di altri atleti, uno di questi è Dilan Zarate!