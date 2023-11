Arnautovic risponde presente! In Benfica-Inter prima volta (e non solo)

Marko Arnautovic avvia la rimonta che porta al 3-3 di Benfica-Inter. Per l’austriaco arriva il primo gol nerazzurro, a premiare una prestazione nel complesso positiva.

PRIMA VOLTA – C’è anche la firma di Marko Arnautovic nel 3-3 finale di Benfica-Inter. Ed è meno banale di quanto possa sembrare. Perché l’austriaco firma il primo dei tre gol nerazzurri, quello che avvia la rimonta. E lo fa avventandosi su una spizzata di Yann Bisseck sugli sviluppi di un corner, sfruttando l’immobilità della difesa lusitana. Uno scatto di orgoglio per provare a raddrizzare una partita dall’approccio sbagliato (lo riconoscono tutti). E che cambia anche la percezione del contributo di Arnautovic.

IN CRESCITA – Il numero 8 fatica molto nel primo tempo di Benfica-Inter, come tutti i compagni. E sulle sue spalle pesa anche l’errore del possibile 2-1. Arnautovic raccoglie l’imbeccata verticale di Davide Frattesi (il migliore dei nerazzurri) ma tutto solo spara addosso ad Anatolij Trubin. Un errore che psicologicamente avrebbe potuto rovinare la partita dell’austriaco. Che trova tuttavia la forza per non abbandonarsi al nervosismo. E per migliorare nettamente la sua partecipazione alla manovra (un solo passaggio sbagliato secondo i dati ufficiali della UEFA). Benfica-Inter fa capire che Arnautovic può diventare a tutti gli effetti una risorsa di valore per l’attacco nerazzurro, e il primo gol in maglia Inter è la giusta scintilla.