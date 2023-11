Benfica-Inter, Inzaghi porta con sé dei Primavera: la lista

Per Benfica-Inter ci saranno dei Primavera a disposizione di Inzaghi. In vista della partita di Champions League, complici le defezioni di Dumfries oltre a Bastoni e Pavard (più Agoumé e Sensi non in lista UEFA), ci sono dei ragazzi di Chivu in prima squadra.

LE AGGIUNTE – Un po’ di Primavera nell’Inter partita questo pomeriggio per Lisbona in vista della partita col Benfica. Hanno svolto in gruppo l’allenamento di stamattina con Simone Inzaghi e sono poi saliti sull’aereo della prima squadra il difensore centrale Giacomo Stabile (già in panchina domenica a Torino), il terzino destro Mike Aidoo con i centrocampisti Aleksandar Stankovic e Issiaka Kamaté. Loro sono tutti a zero presenze ufficiali, domani presumibilmente andranno in panchina. Per loro potrebbe essere l’esordio da professionisti, peraltro in una partita di Champions League. Da escludere, a questo punto, che giochino con la Primavera di Cristian Chivu domani alle 16 (sempre Benfica-Inter ma di UEFA Youth League).