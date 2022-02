Zanotti: «Inizia il rush finale e dobbiamo essere bravi, da Inter! In Europa…»

Zanotti è soddisfatto della prestazione ma ovviamente non del risultato finale. L’esterno destro dell’Inter Under-19, intervistato da Inter TV al termine di Zilina-Inter di Youth League, spiega i motivi della sconfitta in Slovacchia

POCO CONCRETI – A Mattia Sangalli (vedi dichiarazioni) fa eco Mattia Zanotti: «La UEFA Youth League è bellissima perché giochi anche davanti a tanta gente in bellissimi campi e contro altri giocatori stranieri. Meraviglioso, non c’è niente da dire. Fa malissimo uscire così. Diciamo che i due gol ci hanno tagliato le gambe. Prendere gol sia all’inizio del primo sia del secondo tempo non puoi farlo contro queste squadre. Impariamo dai nostri errori. Adesso c’è il campionato, che dobbiamo portare fino in fondo. La prestazione contro lo Zilina c’è stata e le occasioni anche. Dobbiamo essere più bravi a concretizzarle. Loro due occasioni, due gol! Ci portiamo a casa questa prestazione e guardiamo alla prossima di campionato contro l’Atalanta. Adesso inizia il rush finale e dobbiamo essere bravi, da Inter! Andare fino in fondo e conquistarci questi Play-Off». Queste le parole di Zanotti a Inter TV dopo il 3-1 di Zilina-Inter in Youth League.