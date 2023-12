VIDEO – Monza-Inter 1-1, Campionato Primavera: gol e highlights della partita

Monza-Inter, match valido per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al centro sportivo ‘Luigi Berlusconi’.



STOPPATI − Monza-Inter 1-1, match valido per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurri passano in vantaggio con un gran gol di Stankovic, ma chiudono il primo tempo sull’1-1 a causa della rete di Antunovic. Nella ripresa l’Inter spinge e cerca il gol vittoria in ogni modo senza però trovarlo. al 69′ Sarr finisce a terra in area dopo un contrasto con Colombo, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Otto minuti più tardi Stankovic va vicino alla doppietta con un altro gran tiro dalla distanza. All’81’ il solito Stankovic serve Sarr in area, ma il tiro dell’attaccante viene respinto da Mazza. Quarto pareggio consecutivo in campionato per i ragazzi di Chivu, che si portano così a quota 27 punti in classifica.

Fonte: canale YouTube Inter