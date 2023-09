Real Sociedad-Inter Primavera top e flop: difesa rimandata

L’Inter Primavera non va oltre il pareggio con il risultato di 3-3 contro la Real Sociedad (vedi tabellino e pagelle). In Spagna all’esordio in UEFA Youth League i nerazzurri sprecano per due volte i vantaggi maturati e si fanno riprendere subendo due reti da corner. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nella rubrica dedicata.

REAL SOCIEDAD-INTER PRIMAVERA: I TOP

KAMATE – Una scheggia per la difesa della Real Sociedad. Doppio passo, rientra al centro del campo con il suo sinistro e tira una bordata all’angolino per il gol valido per il 2-0 dell’Inter. Sfiora anche la doppietta inserendosi dalla sua fascia e colpendo con il destro, ma la palla finisce sull’esterno della rete. Le sue giocate danno grande fiducia per il futuro, che sembra piuttosto roseo.

CALLIGARIS – Con i piedi non è ancora degno dei migliori nel suo ruolo, c’è tanto lavoro da fare. Perde palla su un rinvio e rischia di far pareggiare anticipatamente gli avversari, ma ciò che fa tra i pali vale il posto tra i Top. Tre parate sicuramente da ricordare nella sua partita contro la Real Sociedad. La più importante nel secondo tempo sul primo palo a tu per tu con l’esterno spagnolo. Ci vuole tempo per avere un portiere completo, ma per ora Chivu può essere soddisfatto delle prestazioni del suo estremo difensore.

REAL SOCIEDAD-INTER PRIMAVERA: I FLOP

MAYE – Sicuramente è lui il peggiore della partita. Sbaglia in occasione della prima rete della Real Sociedad, lo fa ancora svirgolando in uscita poco dopo e rischiando il flop totale. Martin Arruti ha graziato dentro l’area di rigore il difensore dell’Inter sbagliando l’occasione nata dalla disattenzione di Yvan. Chivu gli evita il secondo tempo, il suo sostituto addirittura segna il gol del momentaneo 3-2. Anche sfortunato.

STANTE – La bocciatura vale per il duo centrale in difesa. Impossibile non mettere tra i Flop colui che dovrebbe essere il leader della retroguardia e lascia spiccare in volo per due volte il difensore Martin. La Real Sociedad segna su calcio d’angolo in due occasioni, non è accettabile una marcatura così leggera. Così come Maye, anche Stante non merita la sufficienza. Francesco gioca meglio, copre la profondità degli attaccanti spagnoli ma non riesce a tenere il vantaggio nel finale.