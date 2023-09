Real Sociedad-Inter Primavera 3-3, pagelle: Kamate 7, bocciato Maye

L’Inter Primavera non riesce a tenere il vantaggio nel finale e si fa riprendere per la seconda volta dalla Real Sociedad. 3-3 il risultato finale, di seguito le pagelle del match odierno dei nerazzurri.

Calligaris 6.5: Una vera e propria saracinesca nel primo tempo, poi essenziale nel secondo in alcune occasioni. Para sul suo primo palo un tiro molto forte dai 15 metri, poi salva la difesa dagli errori commessi. Non può niente sui gol subiti, solo un’indecisione in impostazione che porta ad un palo della Real Sociedad.

Real Sociedad-Inter Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 6.5: In fase offensiva è una scheggia e si muove molto bene, da registrare però i suoi compiti nella propria metà campo.

dal 73′ Guercio 6: Sufficienza per il terzino che non soffre sulla sua fascia. La disattenzione sul gol subito non è affatto la sua.

Stante 5.5: Ancora una prova non all’altezza per il difensore. Martin segna due volte, la marcatura del giocatore più alto non può essere di altri.

Maye 4.5: Soffre Mariezkurrena, anche sul momentaneo 1-2 è responsabile su Orobengoa. Esce a primo tempo perché completamente fuori dalla partita.

dal 46′ Matjaz 6.5: Fa sicuramente meglio del compagno uscito ed è decisivo con il gol del 3-2 al 64′. Cattiveria e agonismo allo stato puro sulla rete siglata in area piccola.

Cocchi 6.5: Spinge poco sulla sua fascia, quando lo fa provoca l’ammonizione di Nores. Non coinvolto nel gioco come di consueto, in UEFA Youth League serve cattiveria. Fiducia però, è stato il suo esordio in Europa.

Real Sociedad-Inter Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Di Maggio 6.5: Non si fa vedere più di tanto, ma tiene il ritmo degli avversari a centrocampo. Il possesso palla dell’Inter è minimo, è costretto sempre a rincorrere e lo fa per tutta la partita.

Stankovic 6.5: Abituato a manovrare il gioco, avere la palla tra i piedi e dominare il centrocampo fa più fatica del solito contro il possesso della Real Sociedad. Cerca di innescare più volte gli esterni con i suoi lanci perfetti, ma non vengono sfruttate a dovere le sue palle.

Berenbruch 6: Dopo il missile contro la Fiorentina le aspettative erano alte. La sua è una partita da sufficienza, niente di più.

dal 73′ Bovo 5.5: Condisce il suo ingresso con un’ammonizione, non dà ciò che serve alla squadra per tenere il vantaggio.

Real Sociedad-Inter Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 7: Il suo gol di sinistro dai 25 metri è un assoluto spettacolo. Doppio passo a rientrare dalla destra, botta rasoterra alla sinistra del portiere e rete incredibile. Lui è il trascinatore dell’Inter di Chivu, infatti le migliori occasioni nascono dalle sue incursioni palla al piede.

dall’82’ Vedovati S.V.

Sarr 6.5: Fa fatica a tenere palla, la tocca poco perché spesso l’Inter è costretta a difendere. Segna dagli undici metri il secondo gol consecutivo, ma la sua partita si ferma al sesto minuto di gioco. Da lì in poi in balia dei difensori della Real Sociedad.

Quieto 6: Pronti via sbaglia un’occasione clamorosa sul suo destro davanti alla porta. Dall’angolo nascerà poi il rigore del momentaneo vantaggio. Nervoso fin da subito, la sua prestazione è compromessa anche dall’ammonizione ricevuta al 21′.

dal 73′ Spinacce 5.5: Ingresso poco incisivo. Matteo non tocca tantissimi palloni, si fa mangiare dai difensori avversari e guarda il tempo passare. Male per la prima volta in stagione.

IL VOTO DELL’ALLENATORE

Cristian Chivu 6: La sufficienza è una media tra la preparazione della fase offensiva e quella della fase difensiva. La retroguardia è da 4, soprattutto per i gol presi da calcio d’angolo, precisamente due. L’attacco invece è da 8 perché con le poche occasioni create sono arrivate le reti utili per portare a casa almeno un pari. Il punto ottenuto sa di beffa per il vantaggio tenuto fino al minuto 89, ma rispecchia sicuramente i valori in campo. La Real Sociedad ha giocato meglio dopo il 2-0 nerazzurro nei primi 6 minuti della partita.