Inter-Cagliari Primavera 3-0: terza vittoria di fila di Chivu (LIVE)

L’Inter Primavera oggi alle ore 11 ospita il Cagliari al Konami Youth Development Centre. I ragazzi di Cristian Chivu cercano la terza vittoria consecutiva dopo le precedenti con Frosinone e Sassuolo. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

RILEGGI IL LIVE INTER-CAGLIARI PRIMAVERA 3-0

Non c’è storia al Konami Youth Development Centre. La squadra di Chivu si conferma in un grande stato di forma e domina dal primo all’ultimo minuto. L’espulsione di Marcolini dà una mano, ma poi ci pensano Sarr, Owusu e Berenbruch a portare la terza vittoria consecutiva. La fuga per il primo posto continua, l’obiettivo è sempre più vicino.

90+3′ FINISCE QUI LA PARTITA. VITTORIA NETTA DELL’INTER CONTRO IL CAGLIARI.

90′ Tre minuti di recupero.

86′ Stabile e Mazzola per Alexiou e Berenbruch.

Cocchi arriva sul fondo, mette in mezzo per Mosconi che fa il velo lasciando a porta vuota la palla del 3-0 definitivo di Thomas Berenbruch. Azione magistrale per i nerazzurri.

82′ GOOOOOOOOOOOL DI BERENBRUCH! 3-0 PER L’INTER.

80′ Owusu tira dalla fascia sinistra ma manda fuori. Si avvicina alla doppietta dopo una bella giocata dall’altra parte di Mosconi.

75′ Zarate Hidalgo entra al posto di Di Maggio, Mosconi sostituisce Kamate.

70′ Berenbruch tira a giro di sinistro, Iliev lascia andare fuori la sfera.

68′ Esce Carboni per Malfitano.

67′ Konate affonda il colpo su Alexiou e viene ammonito.

64′ IDRISSI DA FUORI VICINO ALLA RETE! Tiro dai 25 metri che si spegne a lato verso la porta protetta da Raimondi. Si salva l’Inter.

63′ L’Inter non sembra voler affondare e chiudere definitivamente la partita. Lascia il Cagliari in vita nonostante la superiorità numerica.

57′ Kamate tira da fuori area in caduta e sbilanciato da Idrissi. Il pallone finisce alto ma Iliev rischia.

56′ Simonetta e Arba entrano per Cogoni e Sulev.

54′ Il Cagliari prolunga il suo possesso, che però non porta a nessun pericolo dalle parti di Raimondi. Fase di controllo per l’Inter.

48′ Stankovic prova il tacco volante su calcio d’angolo. Colpo improbabile che finisce fuori.

12.09 RICOMINCIA LA PARTITA.

L’espulsione di Marcolini ha aiutato enormemente l’Inter, che fino a quel momento aveva creato poco e niente in attacco. Dopo è un dominio incontrastato, culminato nei gol in fila di Sarr e Owusu nel giro di 3 minuti. La partita è indirizzata nei binari giusti, a fra un quarto d’ora per il LIVE del secondo tempo di Inter-Cagliari.

45+3′ FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ Tre minuti di recupero.

43′ SARR VICINO ALLA DOPPIETTA. Cocchi fa una grandissima giocata, crossa in mezzo e Sarr trova il tacco che viene parato da Iliev.

42′ L’Inter adesso ha la possibilità di gestire il doppio vantaggio. La partita si è messa nei binari giusti.

Cogoni sbaglia in impostazione perdendo palla su Owusu, che lesto si avvicina in area di rigore tirando a giro e sfruttando anche una deviazione di Catena. La palla spiazza Iliev e va in gol per il doppio vantaggio.

37′ OWUUUUUSUUUUUUUUUU. E SONO 2 PER L’INTER.

Cross di Cocchi dalla sinistra, Sarr vince un rimpallo fortunato con Catena e tira di sinistro alle spalle del portiere. L’Inter sfrutta la doppia superiorità a causa dell’infortunio di Cogoni e va in vantaggio così in undici contro nove.

33′ SAAAAAAARRRRRR. 1-0 INTEEEEEER.

31′ Anche Cogoni si è fatto male in caduta. Ha appoggiato male la caviglia, i medici sono dovuti entrare in campo.

27′ KAMATE SBAGLIA DA SOLO! Berenbruch fa un tocco arretrato, forse troppo, e Kamate colpisce con il sinistro mandando a lato.

26′ Neanche in superiorità l’Inter riesce a costruire un’occasione nitida. La squadra sembra spenta e non ci sono segnali incoraggianti.

22′ Al posto dell’infortunato Spinacce entra Sarr.

Marcolini è frustrato e calcia la bottiglia fuori dal campo. L’intervento però è stato duro, perché il calciatore ha colpito con il piede a martello Spinacce sulla caviglia. L’arbitro non ha avuto dubbi e l’ha espulso.

18′ MARCOLINI ESPULSO! CAGLIARI IN 10.

16′ Ritmi ancora molto bassi. Le squadre si studiano e non forzano le giocate in questo momento.

12′ È ancora il Cagliari ad attaccare. Vinciguerra prova il tiro, respinto da Alexiou ancora sul pezzo.

8′ I due giocatori sono pronti a rientrare, nessun problema fortunatamente.

6′ Bruttissimo scontro testa a testa tra Konaté e Alexiou. Entrambi sono a terra, gioco fermo e medici in campo.

4′ I movimenti di Vinciguerra mettono in difficoltà l’Inter. Alexiou spazza appena può ma il Cagliari ha iniziato meglio.

3′ L’Inter cerca subito verticalità lanciando gli attaccanti. Oggi tanto dipende dalle prestazioni di Kamate e Owusu sulle fasce.

11.04 INIZIA LA PARTITA.

11 Inter in campo in maglia nerazzurra, la prima. Il Cagliari invece indossa la divisa da trasferta, ossia quella bianca.

10.40 Inizia ora il LIVE per la partita di oggi dell’Inter Primavera contro il Cagliari. Cristian Chivu ha scelto gli undici, ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinacce, Owusu.

A disposizione: 12 Tommasi, 32 Zamarian, 5 Bovo, 6 Stabile, 9 Sarr, 19 Matjaz, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 34 Mosconi, 35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu.

Cagliari (4-3-1-2): Iliev; Franke, Cogoni, Catena, Idrissi; Baldé, Marcolini, Sulev; Carboni; Konaté, Vinciguerra.

A disposizione: 24 Wodzicki, 2 Arba, 5 Conti, 6 Pintus, 9 Achour, 17 Malfitano, 19 Bolzan, 32 Simonetta, 77 Marini.

Allenatore: Fabio Pisacane

