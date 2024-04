Inter-Cagliari Primavera 2-0 al 45′: Owusu raddoppia! Dominio assoluto

Terminano qui i primi quarantacinque minuti di gioco di Inter-Cagliari Primavera, sul punteggio di 2-0 in favore dei nerazzurri allenati da Cristian Chivu. Nel primo tempo anche l’espulsione di Marcolini per gli ospiti.

IN VANTAGGIO – Inter-Cagliari termina sul risultato di 2-0 nei primi quarantacinque minuti di gioco. In campo oggi dalle 22 al Konami Youth Development Centre. Dominio nerazzurro in questo primo tempo, sicuramente agevolato dall’espulsione di Marcolini al 18′ per un pestone ai danni di Spinaccè che resta fermo a terra dolorante. Il giovane attaccante nerazzurro non riesce a continuare e per questo motivo Chivu effettua il primo cambio forzato, con l’ingresso di Amadou Sarr. È proprio l’attaccante italo-senegalese a trovare la prima rete che sblocca la partita al 33′: tiro di sinistro dopo un rimpallo fortunato su Catena, decisivo il cross di Cocchi. Al 37′ arriva anche il raddoppio dell’Inter Primavera con Owusu che recupera palla su Cogoni, tiro a giro deviato da Catena e portiere beffato.