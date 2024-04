Inter, una conferma dall’allenamento di oggi! Niente derby per lui

L’Inter è scesa in campo questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento in vista del derby contro il Milan in programma lunedì 22 aprile alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è una conferma riguardo i giocatori a disposizione di mister Simone Inzaghi.

DALL’ALLENAMENTO – Nuova giornata di lavoro per l’Inter di Simone Inzaghi, in campo questa mattina ad Appiano Gentile per preparare l’importante derby di lunedì sera contro il Milan, già decisivo per la possibile vittoria scudetto. Squadra in campo al Suning Training Centre: i nerazzurri stanno svolgendo una sessione mattutina d’allenamento agli ordini del mister con una conferma riguardo i giocatori a disposizione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Juan Cuadrado ha lasciato in anticipo la Pinetina. Questo a conferma di quanto detto nella giornata di ieri riguardo l’affaticamento accusato negli ultimi allenamenti. In questi giorni Inzaghi ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione, solo nelle ultime ore si è verificato il problema legato all’esterno colombiano che, ovviamente, non sarà a disposizione per il derby.