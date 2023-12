Inter-Roma Primavera, finisce 1-1: regge il pari di Berenbruch

Termina 1-1 il big match della dodicesima giornata di Primavera 1 TIM tra Inter e Roma. Dopo il pari del primo tempo, nella ripresa l’Inter riesce a reggere l’urto della Roma e si porta a casa un punto preziosissimo per come era iniziata la gara.

PARI – Archiviato il primo tempo sul risultato di parità (clicca qui per il resoconto), nel secondo tempo di Inter-Roma Primavera si parte subito forte con Akinsanmiro costretto a lasciare momentaneamente il campo per un colpo al volto. Al 51’ arriva il primo timido affondo dell’Inter con Zuberek che prova a scappare in profondità ma viene recuperato da Keramitsis. Continua il pressing della Roma in questa prima parte di secondo tempo con l’Inter costretta a difendere e a costruire dal basso. Al 61’ arriva il primo doppio cambio di Chivu. Il tecnico si affida dalla freschezza di Quieto e Sarr che prendono il posto di Zuberek e Diallo.

RISCOSSA – Con la prima ora di gioco che va alle spalle, l’Inter Primavera continua a subire e a restare impantanata senza nessuna idea di gioco. Al 67’ ci prova Aidoo che viene servito in sovrapposizione ma la sua conclusione viene respinta. Al 77′ la più grande occasione per i padroni di casa. Di Maggio da neo entrato scappa davanti a Marin che a tu per tu si divora il gol della rimonta. Dopo una manciata di minuti, altro gol divorato. Di testa tutto solo ancora Di Maggio non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale si scaldano gli animi per un fallo ai limiti del cartellino non assegnato all’Inter. Al triplice fischio sorridono entrambi per il punto guadagnato.