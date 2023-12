De Grandis: «Inter, contro il Napoli vincere per mandare segnale!»

De Grandis dagli studi di Sky Sport ha analizzato la sfida tra Napoli e Inter, in campo questa sera alle 20:45. Il giornalista si è soffermato in particolare sulla difesa nerazzurra.

MANDARE SEGNALE – Stefano De Grandis ha analizzato così la sfida di oggi tra Napoli e Inter: «Vincere per non dare troppe certezze alla Juventus, ma affrontare il Napoli oggi non è facile. Ha ritrovato certezze, lo stesso Osimhen che non sta andando benissimo al momento. Soprattutto in ua difesa alternati come quella dell’Inter. A me de Vrij piace, però sono convinto che Acerbi giochi meglio al centro. E poi c’è uno come Darmian che è talmente forte che dove lo metti sta».