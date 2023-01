Inter-Fiorentina, Supercoppa Italiana Primavera: le formazioni ufficiali

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu torna subito in campo dopo la sconfitta contro la Sampdoria dei pari età in campionato, si gioca il primo trofeo stagionale contro la Fiorentina. In campo alle 20:30, le due squadre si sfideranno per la Supercoppa Italiana Primavera. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-1-2): 1 Botis; 2 Zanotti, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa, 27 Dervishi; 7 Martini, 8 Grygar, Andersen 24; 10 Valentin Carboni; 11 Iliev, 9 Zuberek.

In Panchina: 12 Bonardi, 21 Calligaris, 4 Stanovic, 6 Guercio, 13 Stabile, 14 Kamate, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 28 Stante, 30 Owusu, 33 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Krastev, Biagetti, Lucchesi; Vigiani, Berti, Amatucci, Falconi, Kayode; Toci, Distefano.

In Panchina: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Sene, Baroncelli, Vitolo, Denes, Presta, Mendoza, Nardi, Comuzzo, Harder, Spaggiari.

Allenatore: Alberto Aquilani