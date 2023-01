Inter-Fiorentina, Supercoppa Italiana Primavera. Tutto pronto! La scelta sulla maglia

Inter-Fiorentina Primavera questa sera si sfideranno per la Supercoppa Italiana, in campo alle 20:30 all’U-Power Stadium di Monza. Ecco la scelta della maglia per quanto riguarda i nostri ragazzi.

TUTTO PRONTO – Torna in campo l’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu, per il primo trofeo stagionale contro la Fiorentina dei pari età. Scelta decisa oggi per la maglia, vale a dire la classica nerazzurra per le sfide “casalinghe”. Di seguito le immagini pubblicate attraverso l’account Twitter del club.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]