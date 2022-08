Campionato Primavera 1, 2ª giornata: risultati e classifica. L’Inter lascia lo 0

Si è appena conclusa la seconda giornata del Campionato Primavera 1, con la vittoria per 0-2 del Lecce in casa del Frosinone. L’Inter ieri ha lasciato lo zero in classifica pareggiando col Cagliari (vedi articolo), ma l’inizio non è certo l’ideale. Subito turno infrasettimanale: si riparte martedì.

Napoli-Cesena 2-1

Roma-Bologna 0-2

Fiorentina-Empoli 1-0

Sampdoria-Milan 2-1

Atalanta-Torino 2-3

Inter-Cagliari 2-2

Juventus-Udinese 4-0

Sassuolo-Verona 3-2

Frosinone-Lecce 0-2

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Lecce 6

Bologna 6

Torino 6

Fiorentina 6

Juventus 4

Sassuolo 4

Sampdoria 4

Roma 3

Frosinone 3

Empoli 3

Napoli 3

Inter 1

Cagliari 1

Verona 1

Atalanta 0

Milan 0

Cesena 0

Udinese 0

PROSSIMO TURNO

TERZA GIORNATA

Cagliari-Fiorentina martedì 30 agosto ore 11

Milan-Cesena martedì 30 agosto ore 11

Atalanta-Roma martedì 30 agosto ore 16.30

Empoli-Juventus martedì 30 agosto ore 16.30

Napoli-Sassuolo mercoledì 31 agosto ore 11

Udinese-Frosinone mercoledì 31 agosto ore 11

Torino-Inter mercoledì 31 agosto ore 16.30

Verona-Bologna mercoledì 31 agosto ore 16.30

Lecce-Sampdoria giovedì 1 settembre ore 11