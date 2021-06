Buscè: «Inter abituata a queste gare ma ce la giocheremo al meglio»

L’allenatore dell’Empoli Primavera, Antonio Busce, ha parlato durante la conferenza stampa in vista della semifinale scudetto del Campionato Primavera 1 contro l’Inter. I toscani, come riporta il sito ufficiale dell’Empoli, giocheranno questa sfida con serenità e voglia di vincere

ALLA PARI − Così Buscè in vista di Inter-Empoli: «Loro sono abituati a certe partite ma credo che anche noi abbiamo capito cosa vuol dire affrontare certe sfide. Dovremo stare sul pezzo e fare la nostra gara: ai ragazzi dico di non fare calcoli, di giocare la partita come sempre fatto. Nel corso dell’anno abbiamo pareggiato solo 4 partite e questo testimonia l’atteggiamento che abbiamo sempre avuto. La squadra ha nel dna di fare la gara, di esser propositiva ma sempre con la testa e con il giusto equilibrio e rimanendo compatti. Sappiamo che dobbiamo vincere per passare e ci proveremo. Domani ci attende una nuova sfida e come dico spesso ai ragazzi devono esser grati di giocarla perché ci sono tante persone che farebbero di tutto per poterlo fare e purtroppo non possono farlo. Affrontiamola al meglio, giochiamola con serenità e giocando a calcio come sempre fatto, consapevoli di poter fare la nostra partita».