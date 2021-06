Vidal non pensa all’Inter: «Amo il mio Paese e questa maglia!»

Il futuro di Vidal all’Inter rimane in bilico. In queste settimane il centrocampista cileno è impegnato con la sua nazionale in Copa América e ha voluto fare una dichiarazione d’amore alla propria patria attraverso i suoi social.

PATRIOTTISMO – Arturo Vidal è uno dei nomi che potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato, anche se la sua situazione è tutt’altro che facile da risolvere. Il centrocampista cileno ha recentemente manifestato il suo desiderio di tornare a giocare in Sud America (vedi dichiarazioni), ma il suo alto ingaggio rendono quasi impossibile ogni discorso in tal senso. Al momento tutte le sue attenzioni sono rivolte alla Copa América che vede il suo Cile qualificato ai quarti di finale. Sui propri social, il centrocampista dell’Inter ha dichiarato amore al proprio paese e alla maglia della nazionale cilena. Lanciando anche un avvertimento a chiunque voglia mettersi sul loro cammino. Questo il post dal suo account Instagram: “Amo tanto il mio Paese e questa maglia! Il Cile non deve temere nessuno, sempre avanti chiunque sia l’avversario!”

