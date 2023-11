Atalanta-Inter Primavera 1-1, pagelle: Quieto fantasma 5, Sarr 7

L’Inter Primavera pareggia per 1-1 contro l’Atalanta, beffa nel finale con il gol di Vanja Vlahovic. I ragazzi di Cristian Chivu subiscono troppo nel finale, male i terzini. Le pagelle del match dell’undicesima giornata di campionato.

Calligaris 6.5: Viene impegnato poche volte durante la partita. Deve però salvare al 94′ su una bordata da fuori area di Manzoni.

Atalanta-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5: Chiude una partita disastrosa in fase difensiva con un’ammonizione. Chivu è costretto a farlo uscire per evitare ulteriori danni, ma è inutile.

dal 67′ Miconi 5.5: Non dà quella sicurezza che serviva a fine partita, Cassa lo sovrasta e se lo mangia per 20 minuti sulla fascia.

Stante 6.5: Non sbaglia praticamente mai in marcatura su Vlahovic, ma l’attaccante segna comunque. Giornata amara nonostante l’ottima prestazione.

Matjaz 6: Meno bene del compagno, comunque pulito e duro nei suoi interventi. Viene ammonito anche gratuitamente dall’arbitro.

Cocchi 5.5: Soffre pesantemente Vavassori, Regonesi e chi arriva dalle sue parti. L’Inter pareggia la partita soprattutto a causa dei problemi sugli esterni.

Atalanta-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5.5: Non è al centro del gioco come succede spesso. Non crea nessun pericolo in avanti, nel finale non riesce a tenere i ritmi degli avversari e viene sostituito.

dall’86’ Zanchetta S.V.

Bovo 6.5: L’ammonizione dopo pochi minuti non lo limita, anzi sforna una prestazione migliore delle ultime personali. Gestisce bene i ritmi e il possesso nerazzurro, sa guidare le ripartenze dell’Inter quando bisogna andare in velocità.

Di Maggio 6: Un solo squillo nella sua partita, ossia il tiro dal limite dell’area prima del pari dell’Atalanta. Pardel salva i suoi dal definitivo 0-2, sfortunato il centrocampista dell’Inter.

Atalanta-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5.5: Gioca dai 10 ai 15 minuti della partita, quello che basta per spizzare la palla e fornire a Sarr l’occasione per segnare. Troppo poco per la sufficienza, lui dovrebbe essere il leader tecnico di questa squadra. Addormentato per 70 minuti, male!

dall’86’ Zuberek S.V.

Sarr 7: Spesso in ombra, ma colpisce quando serve. Di testa approfitta della confusione della difesa avversaria e conclude con potenza e cattiveria verso la porta di Pardel. Lotta contro tre giocatori dell’Atalanta, fa sponde su sponde e si riaccende dopo un periodo no.

Quieto 5: Ha giocato? Probabilmente no, anche se tra le formazioni sembra essere il titolare sulla fascia. Un vero e proprio fantasma in campo.

dal 71′ Vedovati 6: Entra per aiutare la difesa, non fa abbastanza per evitare il pareggio anche se non è lui a doverlo fare.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6: Prepara al meglio la partita, la sua squadra studia gli avversari nel primo tempo e aggredisce quando riesce per recuperare palla in avanti. Il gol arriva da un episodio, a volte però queste gare così tirate ed equilibrate vengono decise in questo modo. La qualità dell’Atalanta viene fuori nella seconda parte della ripresa, Chivu forse sbaglia i cambi e la squadra si abbassa troppo. Gli esterni non aiutano in fase difensiva, la squadra va in difficoltà e i bergamaschi pareggiano con un’incursione centrale. Secondo pari consecutivo, il primo posto rimane però saldo!